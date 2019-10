Tragedia nel calcio argentino: Esperon muore cadendo dal sesto piano durante una festa

Tragico evento accaduto a Buenos Aires che riguarda il calcio argentino. Il giovane 24enne Ezequiel Esperon, centrocampista, ha perso la vita durante una festa, cadendo dal sesto piano di un edificio a causa del cedimento delle ringhiere. Secondo alcune fonti, l’ex Gremio e Atlante era nella zona di Villa Devoto ed erano le 2.55 del mattino quando il ragazzo ha perso l’equilibrio: quando l’ambulanza è arrivata Esperon era ancora in vita, ma per i troppi traumi riportati è morto all’arrivo all’ospedale Zubizarreta. Fino a maggio giocava nell’Atlante, formazione messicana, in prestito dal Gremio, e sono state proprio queste due società ad esprimere il cordoglio per l’accidentale scomparsa del ragazzo.