Tragedia nel calcio uruguaiano: morto suicida Williams Martinez

Lutto nel mondo del pallone

Il calcio uruguaiano è stato scosso dalla tragica scomparsa di Williams Martinez , difensore trentottenne che militava nel Villa Teresa, club di seconda divisione impegnato in questo periodo nel torneo di Apertura.

Le più importanti istituzioni calcistiche uruguaiane hanno voluto trasmettere le proprie condoglianze ai familiari del calciatore: "Siamo tristemente dispiaciuti e addolorati per la scomparsa di Williams Martinez", il messaggio pubblicato su Twitter dalla Federcalcio locale, cui ha fatto eco la CONMEBOL, che "si rammarica per la perdita del giocatore uruguaiano Williams Martínez" ed esprime le sue "più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici".

Anche gli ex club europei di Williams Martinez si sono voluti unire al dolore per la perdita. Tra questi anche il West Bromwich tra le società inglesi e il Valenciennes tra quelle francesi in cui ha militato.