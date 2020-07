Tragedia sfiorata in Russia, un giocatore viene colpito da un fulmine in allenamento

Sono stati attimi di assoluta paura quelli vissuti dallo Znamya Truda, squadra di seconda divisione russa. Ivan Zaborovski, giocatore di 16 anni è stato colpito da un fulmine durante la sessione di allenamento. La squadra sulla sua pagina Instagram ha postato il video che cattura l’esatto istante in cui il giovane calciatore viene colpito da un fulmine per poi accasciarsi a terra.

RUSSIA, GIOCATORE COLPITO DA UN FULMINE

I compagni che hanno assistito alla scena da bordocampo si sono precipitati in campo per soccorrere il compagno di squadra. Le sue condizioni all’inizio erano disperate. Zaborovski è andato in arresto cardiaco e una volta in ospedale i dottori hanno optato per il coma indotto. Per fortuna dalla Russia arrivano buone notizie. Il giocatore infatti non è più in pericolo di vita. Ecco il video postato dalla società.