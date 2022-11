Tramezzani non è più l’allenatore del Sion: l’annuncio del club

Cambio di allenatore in casa del Sion, formazione del campionato svizzero. Paolo Tramezzani non è più il tecnico della società. Il club svizzero ha deciso di affidare la panchina a Fabio Celestini con un contratto fino al termine della stagione. Attualmente la squadra, nonostante l'acquisto di Mario Balotelli, occupa il terzultimo posto in classifica, a +8 dall'ultima posizione che equivale alla retrocessione.