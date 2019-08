Trapp, nessun rimpianto: “Addio al Psg? Non mi pento di nulla”

Dopo un tira e molla durato alcune settimane, Kevin Trapp è diventato ufficialmente un giocatore dell’Eintracht Francoforte.

Il portiere tedesco ha lasciato il Paris Saint-Germain dopo essere tornato dal prestito, e ha firmato con il club di Germania fino al 2024. Il classe ’90 è stato ceduto a titolo definitivo nella squadra in cui aveva già trascorso la passata stagione. Un trasferimento dettato dalla sua volontà e dalla voglia di continuare ad essere protagonista. Cosa che, con ogni probabilità, non sarebbe potuto essere a Parigi.

Come riporta L’Equipe, Trapp non ha alcun rimpianto per la sua scelta, anzi: “Ho vissuto quattro bellissimi anni in Francia, sono cresciuto come giocatore e come persona. Ho avuto la fortuna di poter giocare con grandi giocatori di livello mondiale, dai quali ho potuto imparare molto. Non mi pento di nulla perché ora ho un nuovo progetto, con un club che ha fatto belle stagioni, che ha vinto la Coppa di Germania, e che ha fatto una semifinale di Europa League. È un club in cui posso divertirmi molto”.



E sulla trattativa, Trapp rivela: “Non era certo che tornassi all’Eintracht. Avevamo stabilito che sarei tornato al Psg per vedere come sarebbero andate le cose e quando l’ho fatto ho dovuto parlare molto a lungo con Leonardo e Tuchel. Alla fine, nonostante ci fossero altre offerte, il mio desiderio era tornare a Francoforte. Adesso ci sono e abbiamo grandi ambizioni…”.