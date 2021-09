Tre anni dopo riecco Ozil: primo gol in Europa col Fenerbahce

Il tedesco di origine turca non segnava in una competizione europea da ben tre anni

Erano, infatti, tre anni che il tedesco non andava a segno in una competizione europea. Troppo per un calciatore del suo talento e che per anni è stato ai vertici del mondo del pallone. Ozil ha siglato il gol del vantaggio dei suoi contro i tedeschi dell'Eintracht e pazienza se la posizione di partenza era sospetta, alla fine il gol è stato convalidato e il classe 1988 è potuto tornare ad esultare come non gli capitava dal 2018. Anche sui social il tedesco ha voluto mandare un segnale di liberazione: "Poteva essere un risultato migliore per noi, ma non buttiamo via un punto prezioso". E ancora: "Sapevo che Allah era con me e che si sarebbe risolto tutto alla fine. Bastava avere fiducia in lui", ha scritto Ozil sui suoi profili Twitter e Instagram.