Tremila tifosi madrileni ad Anfield, ora Liverpool ha paura del contagio

Il Coronavirus non si ferma. Nessuna nazione si sente più al sicuro. Gli Stati, in particolare l’Italia, stanno adottando misure drastiche per evitare il contagio. Anche lo sport si è fermato di fronte alla pandemia. Non solo il calcio, ma anche discipline come basket, rugby, pallavolo e pallanuoto hanno detto stop.

PAURA A LIVERPOOL – La partita di Champions tra Liverpool e Atletico Madrid ha fatto registrare il sold out con Anfield che ha ospitato ben 3000 tifosi colchoneros. La presenza dei sostenitori spagnoli ha scaturito però non poche polemiche proprio riguardo al rischio di diffusione del virus. John Ashton al Liverpool Echo ha commentato così la vicenda: “A Madrid giocano a porte chiuse e qui in città (Liverpool) ci sono 3000 tifosi che bevono birra nei bar. Così facendo i contagi aumenteranno“.

Una previsione più che corretta considerato che nella giornata di giovedì nel Merseyside sono stati registrati 10 casi di Coronavirus.