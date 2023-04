Trent Alexander-Arnold, una Academy per aiutare i giovani che non diventano professionisti

L'iniziativa del calciatore inglese di Liverpool e Nazionale per i giovani ragazzi che non riescono a diventare giocatori professionisti.

Trent Alexander-Arnold ha coronato il suo sogno di diventare calciatore professionista e per giunta di giocare per la sua squadra del cuore. Non solo. Grazie al duro lavoro e le sue qualità si è preso pure un posto con la Nazionale inglese.

Eppure, a fronte di un ragazzo che diventa professionista ce ne sono tanti altri che, invece, non ce la fanno. Proprio a tal proposito, nelle scorse ore, Alexander-Arnold ha lanciato un'iniziativa volta a fornire opportunità a tutti quei giovani calciatori che non riescono ad arrivare ai massimi livelli e diventare professionisti e che, di fatto, dopo un periodo nelle accademie dei vari club vengono scartati.

Il giocatore del Liverpoolha fatto nascere la TAA, la The After Academy, che prende le iniziali dal calciatore e che vuole offrire un aiuto concreto per i ragazzi delle Academy.

Secondo i dati raccolto, il 99% di coloro che entrano in un settore giovanile all'età di nove anni non ce la fa a diventare un professionista. Uno su cento ce la fa.

"Aiutare i giocatori a pianificare il loro futuro è fondamentale. Siamo entusiasti di lavorare con Trent e non vediamo l'ora di far parte del suo viaggio con The After Academy", ha detto il rappresentante del sindacato dei calciatori inglesi.

"Sono tra coloro che, per fortuna, ce l'ha fatta e che ha sollevato anche trofei. Ma se le cose fossero andate diversamente? Sarei stati come il 99% dei ragazzi che riceve la brutta notizia che il suo sogno è finito", le parole del giocatore riprese dal Daily Mail.