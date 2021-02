Trincao, primo gol col Barcellona e regalo speciale: si compra una Lamborghini Huracan EVO

Quale modo migliore per festeggiare il primo gol ufficiale da calciatore del Barcellona se non comprandosi una macchina nuova? Trincao, attaccante blaugrana, ha deciso di regalarsi un bolide incredibile dopo il primo gol, per altro da tre punti, siglato col club catalano nel match contro il Betis.

Trincao: una Lamborghini per festeggiare

Come rivela Mundo Deportivo, Trincao ha finalmente segnato il suo primo gol da giocatore del Barça a Siviglia, nella sfida contro il Betis vinta dai suoi per 3-2. Il portoghese ha realizzato la rete decisiva che è valsa la vittoria e… anche una Lamborghini.

Ebbene sì, perché il giovane calciatore ha pensato in grande e per festeggiare la rete ha deciso di regalarsi una Lambordgini Huracan EVO. Non è certo che la vettura sia stata acquistata proprio successivamente alla rete, ma le immagini pubblicate dalla nota concessionaria JM Automoción su Instagram fanno pensare proprio a questo. “Consegna molto speciale della spettacolare Lamborghini Huracan EVO al giocatore dell’FCB Trincao. Buon divertimento e grazie mille per la fiducia!”, ha scritto l’account ufficiale del rivenditore d’auto. Nell’immagine si vede il calciatore che è in procinto di provare il suo nuovo acquisto. Non male per un classe 1999…