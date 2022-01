Trippier è il primo colpo del Newcastle saudita: “Qui con grande entusiasmo”

E' iniziata l'era della nuova proprietà. L'inglese è il primo colpo ufficiale

Come annunciato sul sito ufficiale e sui profili social, il Newcastle ha così comunicato l'arrivo del giocatore che è di fatto il primo rinforzo della nuova gestione della proprietà degli Emirati Arabi. Trippier ha anche già scelto quella che sarà la sua maglia, la numero 15. Un acquisto voluto e cercato sin dal primo momento dalla società del Tyneside che ha chiuso l'affare per circa 12 milioni di sterline più bonus legati alle prestazioni. Per l'inglese contratto di due anni e mezzo.

PRIME PAROLE - Sul sito del club, anche per prime parole del giocatore: "Sono felice di entrare a far parte di questo fantastico club. Mi è piaciuto molto il periodo a Madrid, ma quando ho saputo dell'interesse del Newcastle e di Eddie Howe, con cui avevo lavorato prima, ho capito che è qui che voglio continuare la mia carriera", ha detto Trippier. "So che c'è molto lavoro davanti a noi, ma conosco molto bene lo stile di calcio della Premier League. So anche che il Newcastle è un club fantastico con giocatori di grande talento. Non vedo l'ora di entrare a far parte della squadra, sono entusiasta. È un grande onore essere qui ed essere un giocatore del Newcastle".