Trippier, il ‘Rooney’ dell’Atletico Madrid per colpa di… Diego Costa

Lo aveva detto anche in passato, adesso Kieran Trippier lo conferma e spiega anche i motivi per i quali il suo compagno di squadra all’Atletico Madrid Diego Costa continua a chiamarlo… Rooney.

Arrivato in Spagna dal Tottenham, l’esterno inglese si è ambientato nel modo migliore e ha legato, soprattutto, con Diego Costa. Con il bomber colchoneros si è instaurato un rapporto molto particolare: “Mi chiama ‘Rooney’, solo perché sono l’unico giocatore inglese qui e forse perché è l’unico che conosce”, ha ammesso Trippier ai microfoni del Guardian. “Penso sia il primo nome che gli è venuto in mente. E ovunque io vada, mi chiama Rooney. Ma non capisco. Non mi sembra ci sia una somiglianza fisica. Davvero non so perché ha deciso di darmi questo soprannome”.

A MADRID – L’inglese poi si è soffermato sul momento che sta vivendo all’Atletico Madrid dopo il trasferimento dalla Premier League: “Mi godo ogni momento. Sono molto felice di far parte di questo club. Ho parlato con Llorente e Alderweireld della Liga prima di trasferirmi e mi hanno detto che mi sarebbe piaciuto molto, quindi ho pensato che sarebbe stata un’ottima opportunità”.