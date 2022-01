Trippier, l’addio all’Atletico Madrid: “C’erano motivi familiari. Ma con Simeone…”

L'esterno racconta il passaggio dall'Atletico Madrid al Newcastle e il suo rapporto intenso con Simeone

Kieran Trippier ha lasciato l' Atletico Madrid ed è tornato in Inghilterra, dove il Newcastle ha scelto di punta su di lui. Il terzino ha spiegato a The Athletic le ragioni di questa scelta soffermandosi anche sul rapporto avuto in Spagna col tecnico Simeone.

ADDIO - "Ho avuto diversi colloqui con Simeone e con il presidente dell'Atletico. Non volevano che me ne andassi, ma avevo motivi familiari per cui dovevo tornare a casa ", ha spiegato Trippier . "Volevo tornare al nord e interessavo solo al Newcastle. Conosco l'allenatore (Eddie Howe), ho già lavorato con lui. Abbiamo parlato del progetto, ho pensato che forse potrei invogliare altri giocatori a venire qui. Sarà difficile, ma sono preparato".

CON SIMEONE - Interessante retroscena relativo al rapporto e agli allenamenti con Simeone: "È semplicemente implacabile. Mi avrebbe fatto lavorare per un'ora e mezza dopo l'allenamento facendo uno contro uno, mostrandomi clip e dicendomi cosa avrei dovuto fare meglio o altro. Mi ha aiutato così tanto. Mi ha portato in posizioni in cui non avrei mai pensato di essere un calciatore. Molte persone dicevano che l'Atletico è stata la decisione sbagliata per me e che non avrei superato la linea di metà campo con Simeone. Ma io non ci ho mai pensato davvero".