Trippier, punge il Tottenham: “Ora sono più forte. E quell’intervento fatto troppo tardi…”

Ha conquistato subito un ruolo importante nei meccanismi ben oliati dell’Atletico Madrid. Kieran Trippier è diventato uomo di fiducia di mister Diego Simeone, tanto da scalzare Arias dal ruolo di titolare. Adesso, l’inglese ex Tottenham parla ai microfoni del Mirror e lo fa senza risparmiare una frecciata alla sua ex squadra.

Trippier: intervento chirurgico e stile di gioco

Non bada tanto alla forma Trippier quando deve parlare della squadra Spurs e del suo trasferimento, ma soprattutto fa intendere come qualcosa non sia andato come sarebbe dovuto andare in merito ai suoi problemi fisici e al recente intervento chirurgico considerato tardivo di un anno fatto ora all’Atletico Madrid: “Non ho problemi a dire che sono diventato più forte rispetto ad un anno fa. Se avessi saputo che mi sarei trovato così bene e che sarei stato così…”, ha detto l’esterno inglese senza peli sulla lingua. “La scorsa stagione è stata abbastanza difficile a causa degli infortuni. Non voglio trovare scuse ma ho combattuto per molto tempo con dolori tra coscia e inguine fino al recente intervento di gennaio. Ecco, avrei dovuto operarmi prima, quando ero al Tottenham, ma la gente non voleva. Mi son dovuto operare in questa stagione, un anno dopo in pratica. Non voglio approffondire però…”, ha concluso Trippier.