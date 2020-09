Trofeo Gamper, l’Inter dice no all’invito del Barcellona: il motivo

Nessun giallo e nessun intrigo o ripicca di mercato. L’invito del Barcellona all’Inter per il noto Trofeo Gamper è stato declinato per ragioni di sicurezza. Aveva sorpreso il no dei nerazzurri ai catalani, ma vista la situazione legata alla pandemia di coronavirus, la società italiana ha preferito non predere rischi inutili.

Barcellona, niente Trofeo Gamper con l’Inter: c’è l’Elche

Come scrive anche Mundo Deportivo, i nerazzurri erano stati invitati dai blaugrana a prendere parte alla 55ª edizione del Trofeo Gamper in programma sabato alle 19 al Camp Nou ma la società italiana ha declinato gentilmente la proposta. La motivazione è legata all’emergenza sanitaria del Covid-19. L’Inter, che inizierà il campionato con una settimana di ritardo rispetto alle altre squadre di Serie A, ha preferito non prendere rischi inutili con un viaggio che avrebbe comunque coinvolto diversi addetti ai lavori, da una parte e dall’altra.

Ragioni di sicurezza, quindi, con il Barcellona che ha dovuto cercare un’altra avversario. A sfidare i catalani sarà l’Elche, neo promossa in Liga, che non inizierà la propria stagione agonistica prima del 26-27 settembre.

