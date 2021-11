Troppa emozione al gol vittoria del Fenerbahce: tifoso muore di infarto

Il Fenerbahce vince ma un suo tifoso non regge l'emozione

Infatti, come riportano i media turchi tra cui l'agenzia DHA, al gol di Crespo arrivato allo scadere, al 94esimo, un tifoso, il signor Ahmet Uysal , non ce l'ha fatta e ha subito un infarto, forse per la troppa emozione.

DALLA GIOIA ALLA TRAGEDIA - Da quanto si apprende, il 64enne, padre e nonno di famiglia, non ha retto all'emozione del gol vittoria del Fenerabahce e ha avuto un infarto. Purtroppo, fatale. Ahmet Uysal stava vedendo la partita nel locale gestito da uno dei nipoti quando alla rete di Crespo è espoloso di gioia lasciandosi trasportare dalle emozioni che gli sono costante la vita. "Quando il Fenerbahce, che lui amava così tanto, ha segnato a tempo scaduto, mio zio è crollato a terra. Non ha retto la grande emozione", avrebbe detto un nipote raccontando quanto successo. L'uomo, nonostante sia stato portato in ospedale nel minor tempo possibile, non ce l'ha fatta.