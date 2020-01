Troppi debiti, Marcus Bent torna a giocare a 41 anni

Il Cornard United lo ha annunciato pochi giorni fa, Marcus Bent, ex attaccante anche di Sheffield United ed Everton è tornato a vestire i panni del giocatore professionista dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2012.

Come riportato dal Daily Mail, dopo i problemi con i debiti, l’uomo è stato indotto a tornare a giocare a calcio. Questa volta sui cami della Thurlow Nunn League First Division North. Rimasto vittima di una serie di investimenti sbagliati che lo hanno portato a dichiarare bancarotta lo scorso anno, e dopo il mancato pagamento delle tasse all’HMRC, il dipartimento responsabile per la riscossione delle imposte del Regno Unito, Bent non ha avuto altra scelta e a 41 anni tornerà a giocare a calcio. Il suo esordio potrebbe avvenire nel prossimo match del Cornard United l’11 gennaio.