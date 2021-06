Troppi messaggi dagli ex tifosi: Sørloth costretto a cambiare numero di telefono

L'attaccante del Lipsia sommerso dai messaggio degli ex tifosi del Trabzonspor

Succede anche questo quando si lascia un gran bel ricordo in una squadra di calcio e in tutto il suo ambiente, tifosi compresi. Chiedere ad Alexander Sørloth, attuale attaccante del Lipsia, che di recente ha ammesso di aver dovuto cambiare numero di telefono per... i troppi messaggi ricevuti dagli ex fan del Trabzonspor.

Troppo affetto: Sørloth cambia numero di telefono

L'attaccante del Lipsia è stato "travolto" dall'affetto della sua ex tifoseria ricevendo oltre tre milioni di commenti sul proprio profilo Instagram. Al primo anno in Germania, Alexander Sørloth non è riuscito a replicare i numeri messi in scena in Turchia - 33 centri in 49 apparizioni - e per questo motivo i tanti fan turchi hanno provato a convincerlo a fare ritorno "a casa" mobilitandosi con una vera e propria campagna denominata "Torna al Trabzonspor!".

Ma se fosse stato solo per il gran numero di messaggi ricevuti sul social network, forse, Sørloth avrebbe anche potuto passarci sopra e prendere il tutto col sorriso. Ma qualcuno, evidentemente, era in possesso del suo numero di telefono. Così, tantissimi supporters turchi hanno pensato bene di tempestarlo di messaggi via Whatsapp o sms. Da qui la scelta di Sørloth di optare per un cambio di numero da lui ammesso nel corso di un'intervista a TV2: "Un vero caos al telefono! In realtà ho cambiato numero, perché a quanto pare i tifosi ce l'avevano. Ho ricevuto centinaia di messaggi". Chi l'ha detto quindi che lasciare un bel ricordo in un club ha solo effetti positivi?....