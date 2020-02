Germania, futuro di un club a rischio a causa… di una famiglia di castori

Una famiglia di castori rischia di mettere fine all’esistenza di un club amatoriale in Germania. Il TSG Bad König si trova a vivere un momento di difficoltà a causa degli animali che da anni hanno deciso di stanziarsi a pochi metri dai campi di allenamento causando svariati disagi. Fino alla scorsa estate nessun problema, ma da qualche tempo gli interventi dei roditori ad una diga che serve a controllare un fiume che passa per la città stanno creando diversi grattacapi.

I campi di allenamento, infatti, come scrive stern.de, versano in uno stato problematico e il terreno non drena più l’acqua che arriva sempre più spesso e impedisce la regolare attività. La squadra è stata costretta a spostarsi in un centro di allenamento diverso da ottobre, quello del TSG Zell. I castori non possono essere mandati via a causa delle leggi che li proteggono e i costi per spostare l’impianto sportivo supererebbero quelli sostenibili dalla società. Ecco perché l’esistenza del TSG Bad König è a serio rischio.