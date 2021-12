Tuchel, che sgarbo al Psg: vuole tornare a lavorare con Kimpembe

L'ex manager del Psg potrebbe "strappare" il difensore al suo ex club

Redazione ITASportPress

Un amore durato 10 anni ma che forse potrebbe finire per "colpa" di... Thomas Tuchel. Parliamo del rapporto tra il difensore francese Presnel Kimpembe e il Paris Saint-Germain le cui strade potrebbero separarsi per via dell'ex mister.

Infatti, come riportato dal Sunche cita L'Equipe, pare che il centrale sarebbe attualmente scontento nel club di Ligue 1 e avrebbe strizzato l'occhio al suo vecchio allenatore, ora al Chelsea. Tuchel vorrebbe che Kimpembe prendesse eventualmente il posto del partente Rudiger e, sponda giocatore, lui stesso non avrebbe problemi a trasferirsi in quanto ha ottimi rapporto col manager tedesco.

Nonostante un contratto in essere valido fino al 2025 Kimpembe pare abbia voglia di provare una nuova avventura fuori dalla Francia e la Premier League sembra fare al caso suo. L'opzione Chelsea è molto probabilmente anche se per il momento, non sono arrivate notizie ufficiali di un vero e proprio interessamento del club di Londra per lui. L'unica certezza è che è Tuchel a volere il francese e lo stesso Kimpembe a voler tornare a lavorare con l'ex Psg.