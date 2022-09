Tuchel esonerato ma nessun allenatore come lui nella storia del Chelsea

Thomas Tuchel è stato esonerato dal Chelsea in queste ore. Fatale un avvio di campionato non ottimale e soprattutto la sconfitta al debutto in Champions League contro la Dinamo Zagabria. Eppure, nonostante l'addio e la breve esperienza, specie rispetto ai suoi predecessori, il mister tedesco resterà sempre nella storia del club di Londra.

Come sottolineato da Opta, infatti, Tuchel è stato alla guida della squadra per poco più di un anno mezzo, precisamente 589 giorni. Poco, al confronto con altri tecnici avuti dal club londinese ma nonostante questo è stato in grado di battere tutti con i suoi numeri da record. Il tedesco non solo verrà ricordato per la Champions vinta, ma anche per il numero di finali raggiunte. Nessun allenatore ha giocato più finali di lui da allenatore dei Blues, quattro in totale: una di Champions League, due di FA Cup e una di EFL Cup.