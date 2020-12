Tuchel, il futuro è ora: due big alla finestra dopo l’addio al PSG

La notizia dell’esonero di Tuchel è arrivata come un fulmine a ciel sereno, ancora più sorprendente per essere avvenuta dopo il roboante successo dei parigini di ieri sera per 4-0 contro lo Strasburgo. Mentre il PSG sembra essere sempre più orientato ad affidare la panchina all’ex Tottenham Pochettino, per Tuchel potrebbero presentarsi immediatamente delle occasioni interessanti. In modo particolare, Arsenal e Manchester United starebbero considerando un possibile approdo di Tuchel sulle rispettive panchine, soprattutto i Gunners con l’esonero di Arteta che sembra sempre più vicino. Lo scrive Bild Sport.