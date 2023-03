Tuchel, il retroscena: era lui il prescelto del Real Madrid per il post Ancelotti

"Fino a martedì non c'erano mai stati contatti". Sono state queste le parole Thomas Tuchel nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Bayern Monaco. E da quanto si apprende, sarebbe stato davvero così. I contatti, veri, c'erano stati con il Real Madrid almeno stando a quanto riportato da UOL Deporte che ha fatto sapere che il tedesco sarebbe stata la prima opzione in caso di addio di Carlo Ancelotti, il cui futuro è ancora da decidere.