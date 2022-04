Tuchel, massima fedeltà al Chelsea: “Resto e darò il massimo anche se…”

Il tecnico Blues resterà al comando del club

La situazione complicata in casa Chelsea, col mercato che potrebbe essere bloccato e alcuni giocatori in scadenza in uscita - vedasi Rudiger e Christensen -, non influirà sul desiderio e la professionalità di Thomas Tuchel di allenare la squadra che avrà a disposizione. Lo ha confermato lo stesso manager tedesco in vista della gara odierna contro il Manchester United.