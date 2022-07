Tuchel: “Non ho mai chiesto la cessione di Lukaku. Lui era fermo sulle sue scelte”

Romelu Lukaku ha fatto il suo ritorno all' Inter dopo la stagione deludente al Chelsea . L'attaccante, a partire da questo inverno, ha sempre manifestato la volontà di tornare in nerazzurro dopo aver lasciato Milano nell'estate dell'anno scorso. L'avventura con i Blues non è mai veramente decollata e anche il rapporto col tecnico Thomas Tuchel non è stato dei migliori. Proprio sulla questione è intervenuto l'allenatore tedesco dal ritiro dei club londinese a Los Angeles. Queste le sue parole:

"Non ho mai chiesto la cessione di Lukaku. Se fosse rimasto avremmo fatto di tutto per metterlo nelle migliori condizioni possibili. C’è sempre stata la volontà di farlo rimanere, ma lui era fermo sulle sue scelte. Non sono contento per non aver tirato fuori il meglio di lui. Era suo desiderio quello di andarsene, ne ha avuto la possibilità e con la società abbiamo deciso di lasciarlo andare. Ritorno al Chelsea? Non so quante probabilità ci siano, anche se c'è una possibilità visto che è andato via in prestito. Non spetta a me decidere".