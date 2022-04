Tuchel rivela: “Dopo k.o. col Real ho mangiato cioccolato e non ho dormito di notte”

L'allenatore del Chelsea non ha riposato bene dopo la sconfitta in Champions contro i Blancos

Non solo le parole su Lukaku , Thomas Tuchel , allenatore del Chelsea , nel corso della conferenza stampa in vista della gara contro il Southampton ha parlato della notte successiva alla partita persa contro il Real Madrid nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Il tecnico tedesco ha raccontato di aver avuto problemi a dormire e non solo...

INSONNE - "Come è stata la notte della sconfitta col Real? Ero seduto lì nel cuore della notte e avevo bisogno di un'enorme quantità di cioccolato mentre riguardavo la partita. Di solito non sono arrabbiato quando finisce la gara ma questa volta sì e stavo rivedendo la sfida e l'ho rivista anche il giorno dopo", ha spiegato Tuchel. "Ripeto, ho avuto bisogno di una grossa quantita di cioccolato mentre la riguardavo e ho dormito poco. Giusto un po' dopo che l'ho vista. Ho dovuto analizzare la gara perché altrimenti sarebbe stato per me impossibile dormire per le emozioni. Poi ci siamo riuniti anche con lo staff il giorno dopo e condiviso pensieri e impressioni. L'unica soluzione era parlarne, fare l'allenamento e poi finalmente dormire il giorno dopo", le sue parole riportate anche dal Mirror.