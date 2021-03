Tuchel si racconta: “Mio padre un modello. Rangnick ci faceva vedere i video del Parma e della Dinamo Kiev”

Interessante intervista rilasciata ai canali ufficiali del Chelsea da parte del tecnico Thomas Tuchel. L’allenatore blues ha raccontato alcuni aspetti della sua vita privata e professionali sottolineando in modo particolare quali figure abbiano condizionato e caratterizzato il suo essere come mister.

Tuchel si racconta

“Il mio modello? Senza dubbio mio padre che è stato il mio allenatore quando ero un ragazzino e mi ha trasmesso tutta la sua passione per questo lavoro”, ha detto Tuchel. “Lui è stato mio allenatore per tanti anni e mi ha davvero dato tanto. Importante poi come insegnamenti sono stati quelli avuti a Stoccarda. Lì mi hanno insegnato che non si tratta solo di talento e di passione, ma di dettagli e di duro lavoro. Una persona che mi ha dato tanto è stata Hermann Badstuber che per sfortuna è morto davvero troppo presto. Posso dire che per me è stato come un secondo padre in termini di coaching”.



E ancora: “Come giocatore, invece, ovviamente poi c’è stato Ralf Rangnick: eravamo in terza divisione, ci faceva vedere i video del Parma e della Dinamo Kiev e ci faceva giocare come loro. È uno degli aspetti che ha poi influenzato la mia carriera, qualcosa di davvero rivoluzionario come approccio”. “Poi ovviamente c’è Pep Guardiola. Ha insegnato che puoi vincere e giocare bene e che puoi vincere tutto ma rimanere umile. Sono davvero felice di poter affrontare Guardiola da avversario. Ho la sensazione che ogni volta che guardo una partita di una sua squadra ci sia qualcosa da imparare”.