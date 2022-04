Tuchel sprona Lukaku: “Gli serve un gol per sbloccarsi. Abbiamo bisogno di lui”

Le parole del tecnico tedesco

Thomas Tuchel , allenatore del Chelsea , ha parlato in conferenza stampa prima del match di domani contro il Southampton . Il tecnico tedesco ha esaminato la situazione di Romelu Lukaku , dopo le critiche arrivate col k.o. in Champions League contro il Real Madrid . Queste le sue parole:

"Non c’è niente che gli servirebbe di più al mondo di un gol per restituirgli autostima e fiducia nei propri mezzi. Mercoledì ha avuto una buona occasione e una d’oro, senza che sia riuscito a sfruttarne una. Posso assicurare, però, che Romelu si allena con grinta, professionalità e attenzione. Non sta pensando ad altro. E il Chelsea ha bisogno di lui. Non è certo solo per Lukaku che il Chelsea ha perso male queste ultime due partite. E’ lo stato di forma dell’intera squadra a preoccupare: i nostri giocatori sono tornati piuttosto scarichi dagli impegni con le rispettive nazionali e, probabilmente, noi abbiamo pagato uno scotto ulteriore rispetto ad altri club. Ma questo non dev’essere un alibi".