Tudor: “Rispetto gli altri giocatori ma ora Mbappé è il migliore al mondo”

Senza nascondersi, l'ex manager anche di Serie A ha avuto parole di stima sul giovane attaccante mettendolo in vetta tra i migliori calciatori al mondo: "Non giriamoci attorno. Porto grande rispetto per tutti i calciatori. Ma in questo momento Mbappé è il miglior calciatore che esista. Per noi sarà un vantaggio non sfidarlo in questa partita ma va detto anche che il Psg ha tantissimi altri giocatori di qualità nella sua rosa. Giocatori che possono fare la differenza e che possono vincere le partite".