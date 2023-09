Turchia: l’affare Galatasaray-Vecino salta per le proteste dei tifosi giallorossi!

Sembrava tutto pronto per la chiusura dell’affare. Il Galatasaray si stava per accaparrare Matias Vecino, ex Fiorentina e Inter finito ai margini del progetto di Sarri alla Lazio. Un’operazione che avrebbe portato nelle casse della...

Sembrava tutto pronto per la chiusura dell'affare. Il Galatasaray si stava per accaparrare Matias Vecino, ex Fiorentina e Inter finito ai margini del progetto di Sarri alla Lazio. Un'operazione che avrebbe portato nelle casse della Lazio 3.5 milioni, mentre per il giocatore era pronto un contratto di due anni con opzione per il terzo. La soluzione migliore per tutti, sembrava: i capitolini cedevano un calciatore non più centrale nel progetto, Vecino si giocava una chance di rilancio col club turco che fra l'altro gioca la Champions quest'anno. E invece l'affare è saltato.