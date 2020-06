Turchia, riparte il calcio: sugli spalti ci sono sagome di medici e infermieri

Il calcio è ripartito. Dopo la Bundesliga e la Liga, è toccato anche all’Italia con la Coppa Italia. In contemporanea anche in Turchia il pallone ha ripreso a rotolare con due partite del massimo torneo disputate nella notte.

Di particolare rilievo, non tanto per la sfida in sé, che ha comunque regalato grandi emozioni, è stata Fenerbahce contro Kayserisport nella quale sugli spalti si sono viste sagome di tifosi. Fan non comuni, bensì le figure di medici ed infermieri. Un gesto fatto per omaggiare il personale sanitario. Ecco allora che gli spalti dello stadio Şükrü Saracoğlu sono stati riempiti da queste figure importanti che hanno reso meno solitaria la serata dei calciatori.

Per la cronaca il Fenerbahce si è imposto per 2-1 ribaldando la gara con le reti di Muriqi e Luis Gustavo con un bel tiro da fuori. Nell’altra partita, successo del Trabzonspor per 3-1 sul Goztepe.