Turchia, sparati cinque proiettili contro la sede della Federcalcio

I due responsabili sono stati individuati poco dopo dalla polizia ed arrestati mentre erano in fuga, ubriachi e convinti di aver colpito quello che è considerato uno dei più grandi calciatori turchi di sempre, sebbene nato in Germania, oggi alto dirigente della Federazione calcistica turca. "Non ci sono feriti e io non sono stato colpito per puro caso e fortuna, ora mi aspetto che gli autori del gesto paghino per quanto hanno fatto", ha detto Altintop. Sul fatto è intervenuto anche il presidente della Federcalcio Mehmet Buyukeksi, che ha lanciato un appello a tutte le componenti del calcio "ad abbandonare fanatismi e rancori verso arbitri e federazione" ed ha ricordato che il calcio e lo sport "hanno come primo obiettivo quello di unire".