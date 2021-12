Tutti pazzi di Adeyemi: “Mi piaceva Robben ma sono più simile a Mbappé e Aubameyang”

Parla il giovane talento

In un'intervista rilasciata alla UEFA, Karim Adeyemi , gioiellino del Salisburgo cercato da mezza Europa in chiave mercato, si è raccontato a 360° partendo dai suoi idoli d'infanzia sino ai modelli a cui si ispira.

"Quando giocavo al Bayern nell'Under 9 e Under 10 ero un grande tifoso. Mi piaceva Robben, penso fosse uno dei giocatori migliori con il mancino", ha ammesso Adeyemi. "Se gli assomiglio? No, sono più simile a Mbappé o Aubameyang. Ogni bambino sogna di giocare al Champions e, ovviamente, di vincerla. Salisburgo è un grande posto per i giovani calciatori, qui possono avere una chance. Abbiamo molti 2003, 2002 e anche 2001, tutti in prima squadra. Qui in questa società si crede molto nei giovani, li si lascia giocare e crescere, fino a che diventano grandi calciatori".