Tutti pazzi per Crespo: dopo trionfo con il Defensa y Justicia una fabbrica di giocattoli crea sua Action Figure

Hernan Crespo e il suo Defensa y Justicia hanno da poco festeggiano il loro primo titolo quello della Coppa Sudamericana. Un trionfo che ha fatto gioire Florencio Varela, comune di 100 mila abitanti alle porte di Buenos Aires, che è stato portato alla ribalda dall’impresa dell’ex Valdanito.

Un successo che ha avuto grande impatto mediatico e che ha visto subito l’allenatore essere accostato anche ad altri squadre come la Nazionale cilena. Il 3-0 rifilato al Lanus nella grande finale disputata a Cordoba, porta, però, anche un’altra “piccola gioia” a Crespo. Decisamente unica…

Crespo: nasce la sua action figure

Grazie al grande lavoro svolto e alla Coppa alzata al cielo, Crespo è stato apprezzato davvero in ogni modo tanto da meritarsi un giocattolo che lo rappresentasse. Ebbene sì, come mostrato anche da Tyc Sports, la Milonga Customs, nota industria anche di giocattoli, ha deciso di creare l’action figure del Valdanito per rendegli omaggio. Si tratta di una riproduzione abbastanza fedele che lo ritrae con il suo outfit classico in giacca e cravatta. Non male per essere solo al primo successo in carriera…