Tutti pazzi per Fabian Ruiz, anche il Liverpool in corsa per lo spagnolo

Nonostante lo stop, le squadre pensano già al mercato estivo. Coronavirus permettendo, la finestra estiva potrebbe partire in ritardo e i vari dirigenti stanno preparando le mosse per la prossima finestra di mercato. Tra i tanti nomi che ci accompagneranno per tutto l’arco estivo, c’è indubbiamente anche quello di Fabian Ruiz.

ASTA – Il centrocampista spagnolo del Napoli è conteso da mezza Europa e su di lui in estate piomberanno diversi club. In Spagna è previsto un braccio di ferro tra Barcellona e Real Madrid per strappare il giocatore a Gattuso. Ma attenzione, non ci sono solo le due big. Le sirene infatti suonano anche dall’Inghilterra. Il Liverpool di Jurgen Klopp avrebbe messo gli occhi sul centrocampista e intanto il Napoli aspetta proposte ufficiali. Il prezzo fissato da DeLaurentiis è di 80 milioni di euro.