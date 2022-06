Tutti pazzi per il figlio di Rooney: numeri che oscurano anche… Cristianinho

56 gol e 28 assist in stagione. Parliamo di Kai Rooney , figlio della leggenda del calcio inglese Wayne . Il giovane calciatore dell'Academy del Manchester United ha concluso la sua annata facendo impazzire proprio tutti in Inghilterra dove, in queste ore, si parla solo ed esclusivamente di lui e del suo potenziale.

GIOVANI PROMESSE - Il giovane Kai stava già facendo bene da tempo e in questa ultima annata ha dato davvero il meglio di sé mettendo anche in ombra un altro giovane campioncino, dal nome decisamente importante: Cristiano Ronaldo Junior. Ebbene sì, perché anche il figlio di CR7 si è unito in questa annata all'Academy del Manchester United e ha iniziato a far vedere le sue capacità. I suoi numeri, però, come riferito da Sportsport.ba, non sono stati ancora all'altezza di Kai Rooney.