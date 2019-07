Tutti pazzi per Pogba, lo United non ci sta: ecco l’ultimatum

Il mercato estivo ribolle. Uno dei nomi più chiacchierati è indubbiamente Paul Pogba. Il centrocampista francese del Manchester United è corteggiato da Juventus e Real Madrid. Sia i bianconeri che le Merengues hanno avanzato alcune offerte, ma i Red Devils non intendono privarsi del loro gioiello. Tuttavia, di fronte all’insistenza delle pretendenti, il club inglese avrebbe accettato di mettere in vendita il campione del mondo 2018, anche se alle loro condizioni. L’affare si potrebbe concretizzare, ma entro e non oltre l’8 agosto. Ed inoltre pare che i 150 milioni di euro non siano più sufficienti a far partire Pogba. Insomma, la trattativa sembra davvero diventata una mission impossible.