Tweet contro Vinicius: rabbia Real Madrid, Florentino Perez diserta il Clasico

In casa Real si respira a riguardo profondo disappunto, così il presidente Florentino Perez avrebbe deciso di ascoltare l’appello della tifoseria a non assistere al Clasico dalla tribuna d’onore del Montjuic.

Se così sarà per Florentino Perez, irato anche per le parole di Laporta sul "madridismo sociologico" si tratterà della terza assenza consecutiva dal Clasico in trasferta, dopo che il massimo dirigente dei Blancos decise di disertare tanto la sfida del 19 marzo scorso quanto quella di Coppa del Re del 2 aprile successivo, poche settimane dopo l’esplosione del ‘caso Negreira’, che tiene ancora banco in Spagna e non solo per le accuse di corruzione rivolte al Barcellona legate ai presunti pagamenti illeciti all’ex vice presidente della commissione arbitrale.