Ucraina, calciatori brasiliani scappati sono arrivati a Rio de Janeiro e San Paolo

Tanti calciatori e allenatori stranieri hanno già lasciato l'Ucraina

Lo sport e il calcio in particolare sono scossi dalle notizie che arrivano dall'Ucraina bersaglio della Russia. Diversi allenatori e calciatori sono andati via e si apprende oggi che alcuni calciatori brasiliani, che giocano nel campionato ucraino, sono atterrati oggi a Rio de Janeiro e San Paolo dall'Ucraina, dove e' in corso un conflitto armato con la Russia. A Kiev, "si sentiva il fragore degli aerei da combattimento che passavano sopra i nostri edifici, si sentiva il fragore delle bombe. Era difficile mantenere la calma, ma ci siamo raccolti insieme e abbiamo pregato -riporta sportmediaset-. Le donne sono state molto forti", ha raccontato il difensore dello Shakhtar Donetsk, Marlon Santos, rientrato con un volo commerciale all'aeroporto Galeao di Rio. Un altro gruppo di giocatori con i loro parenti e' atterrato all'aeroporto di Guarulhos di San Paolo. Circa 40 brasiliani giocano per Dynamo Kiev, Shakhtar Donetsk e altre squadre ucraine. Un altro contingente di atleti, insieme alle loro famiglie, deve atterrare in serata in Brasile. Intanto il governo di Jair Bolsonaro ha annunciato che due aerei da trasporto KC-390 della forza aerea devono partire oggi per l'Europa dallo Stato di Pernambuco, nel nord-est, per rimpatriare decine di brasiliani rifugiatisi in Polonia e in altri Paesi al confine con l'Ucraina, dove vivono circa 500 brasiliani.