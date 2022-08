Ucraina, riparte il campionato: stadi a porte chiuse e rifugi antiaerei

Il calcio ucraino riparte nonostante i costanti bombardamenti dell'esercito russo. Il campionato è stato fermato nel mese di febbraio a causa del conflitto, ma ora il Paese ha voglia di ripartire prendendo però tutte le precauzioni del caso. "Voi russi ci fate la guerra, noi ucraini giochiamo a calcio, e facciamo anche il campionato. Anzi, campionati: serie A, B e C, maschile e femminile. Abbiamo bisogno di calcio. E lo facciamo per i tifosi, ma anche per i nostri soldati al fronte", dice Andriy Pavelko, presidente della Lega calcio ucraina.