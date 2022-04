Ucraina, stop definitivo al campionato ma lo Shakhtar di De Zerbi non sarà campione

La decisione è ufficiale

La guerra in Ucraina aveva sospeso il campionato di calcio del Paese. Ora, però, lo stop è diventato definitivo in modo ufficiale. Fermatosi lo scorso 24 febbraio a causa dell'attacco della Russia, il torneo ucraino si ferma definitivamente e non consentirà allo Shakhtar Donetsk di Robert De Zerbi di essere eletto campione.