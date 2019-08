UD Ibiza, colpo per l’attacco: ecco Gianluca Simeone, figlio di Diego

Colpo ad effetto per l’UD Ibiza. Ecco Gianluca Simeone, figlio del più noto Diego, allenatore dell’Atletico Madrid. La squadra spagnola ha chiuso l’affare con la formula del prestito per il classe ’98 proveniente dall’Argentina, nello specifico dal Gimnasia y Esgrima.

Nella sua carriera, come sottolinea il comunicato ufficiale dell’UD Ibiza, Simeone ha fatto parte anche delle giovanili del River Plate. L’attaccante disputerà la prossima stagione in Spagna e potrà giocare, vista la sua giovane età, sia in prima squadra sia per le giovanili.