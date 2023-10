Udogie vittima di insulti razzisti. Il Tottenham: “Siamo disgustati…”

A patire gli strascichi di una partita tanto controversa come quella di sabato scorso, Tottenham-Liverpool, è Destino Udogie. Come già capitato in diversi altri casi, l'esterno degli Spurs è stato riempito di insulti sui propri profili social da quelli che pare fossero tifosi Reds. Se già questo non fosse abbastanza, qualcuno ha deciso di esagerare e discriminare il calciatore ex Udinese sulla base del colore della propria pelle. Ormai consuetudine in Inghilterra, dove proprio non si riesce a combattere il razzismo. A riguardo si è così espresso il Tottenham stesso con un comunicato: "Siamo disgustati dai messaggi razzisti rivolti al nostro calciatore Destiny Udogie sui social dopo la partita di sabato contro il Liverpool. Lavoreremo in stretto contatto con la Premier League e, ove possibile, agiremo contro qualsiasi individuo che saremo in grado di identificare. Siamo tutti con te, Destiny".