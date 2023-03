Uefa, ipotesi stessa proprietà per due club in Champions League: le ultime

La UEFA sta valutando una clamorosa novità: si tratta della possibilità di consentire ai club con lo stesso proprietario di giocare contemporaneamente in Champions League , una mossa che potrebbe avere conseguenze significative per l’acquisizione del Manchester United.

Il presidente Aleksander Ceferin , secondo quanto riferito da The Times, ha affermato che è necessario un ripensamento delle regole esistenti. Ha inoltre aggiunto che sono due le opzioni a disposizione: mantenere il divieto attuale e vietare ai club con lo stesso proprietario di giocare nella stessa competizione o consentire loro di partecipare. Entrambe queste ipotesi saranno prese in esame e analizzate.

Il riferimento va ovviamente allo United, ma non solo. Al momento sono due le offerte principali per i Red Devils che sono arrivate da potenziali acquirenti. Il gruppo Ineos, di Sir Jim Ratcliffe, che possiede il Nizza , mentre l’altra offerta è stata presentata dallo sceicco Jassim bin Hamad al-Thani, presidente di una delle più grandi banche del Qatar, sollevando preoccupazioni sui legami con il Paris Saint-Germain di proprietà della Qatar Sports Investments.

Ceferin ha poi proseguito e concluso spiegando: "Non stiamo pensando solo al Manchester United. Abbiamo avuto cinque o sei proprietari di club che vogliono comprare un altro club. Bisogna vedere cosa fare. Le opzioni sono che tutto rimanga così o che permettiamo loro di giocare nella stessa competizione. Non sono ancora sicuro. Dobbiamo parlare di questi regolamenti e vedere cosa fare al riguardo. C’è sempre più interesse per questa multiproprietà. Non dovremmo limitarci a dire di no agli investimenti, ma dobbiamo vedere che tipo di regole abbiamo stabilito in quel caso, perché le regole devono essere rigide".