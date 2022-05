“Uefa mafia”, lo striscione di contestazione dei tifosi del Marsiglia

Clima caldissimo in quel di Marsiglia

Dura contestazione dei tifosi del Marsiglia contro l’ Uefa, i cui rapporti sono tesi da tempo. A margine della partita valida per la semifinale di ritorno di Conference League dei francesi contro il Feyenoord, i fans dell'OM si sono resti protagonisti di una "coreografia" davvero unica nel suo genere.

Da sottolineare come, a livello sportivo, il Marsiglia non sia riuscito a vincere e ad andare in finale del torneo.