Uefa: procedimento disciplinare contro Juve, Real e Barcellona

L’Uefa ha aperto un procedimento disciplinare contro Juve, Real Madrid e Barcellona

Come un metronomo, il tema Superlega torna sempre d’attualità. Questa volta è il preludio di una lunga battaglia legale, come preannunciato da tempo. Infatti, l’Uefa ha aperto un procedimento disciplinare contro Juventus, Real Madrid e Barcellona per l’adesione al progetto, nato, condannato e tramontato nel giro di 48 ore, ma che è destinato a far parlare di sé per molto tempo.