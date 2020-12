Ufficiale – AZ Alkmaar: esonerato Slot dopo pari con Napoli in Europa League

Arne Slot non è più l’allenatore dell’AZ Alkmaar. Ad annunciarlo, la stessa società olandese che evidentemente non è rimasta contenta delle ultime prestazioni della squadra ed in modo particolare del pareggio in Europa League contro il Napoli.

Il tecnico olandese paga l’avvio non esaltante in Eredivisie, dove ha collezionato 17 punti nelle prime 9 partite e il mancato successo in Europa dove comunque il percorso resta potenzialmente buono con la qualificazione al prossimo turno che potrebbe arrivare dal match, l’ultimo del girone, sul campo del Rijeka.

Inoltre, da quanto si apprende anche da Goal, Slot sarebbe stato “vittima” delle lusinghe di altri club avendo parlato per il futuro con altre società.