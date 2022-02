Ufficiale – Barcellona, ecco Aubameyang: ha firmato fino al 2025

Il gabonese arrivato ufficialmente in blaugrana

Era solo questione di ore per il suo annuncio e adesso eccolo arrivato. Il Barcellona ha ufficializzato sul proprio sito e sui canali social l'arrivo di Pierre-Emerick Aubameyang dall'Arsenal. Il giocatore, che aveva rescisso il contratto con i londinesi, è apparso in un primo breve filmato in cui si è detto pronto per la nuova avventura e nel quale ha salutato i suoi nuovi tifosi.