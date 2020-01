Ufficiale – Barcellona, ecco Trincao

Botto di mercato per il Barcellona che rende noto con un comunicato ufficiale apparso sul sito e sui canali social del club, l’acquisto di Francisco Trincão. L’attaccante, classe 1999, si trasferisce a titolo definitivo dal Braga. L’accordo avrà decorrenza dal 1° luglio. Operazione da 31 milioni di euro e un accordo fino al 2025 con clausola rescissoria da 500 milioni di euro.

I blaugrana trovano, dunque, l’attaccante per il post Suarez, ma non per questa stagione dove si affideranno per il reparto avanzato a Messi, Griezmann, Dembelé e al giovane Ansu Fati.