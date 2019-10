Ufficiale – Benatia lascia la Nazionale del Marocco: “Una decisione non facile”

Il capitano, dopo 66 presenze e 2 gol, dice stop. È ufficialmente terminata l’avventura di Mehdi Benatia con la Nazionale del Marocco, il difensore classe 1987 ha comunicato a BeIN Sports la decisione: “Al nuovo c.t. ho detto una decina di giorni fa che avrei chiuso la mia esperienza con la Nazionale, non è stata una scelta facile da parte mia. Sono stati 10 anni di gioie e dolori”. Aveva esordito nel 2008 in una amichevole vinta con lo Zambia, chiude con l’1-0 alla Costa d’Avorio dello scorso giugno, in Coppa d’Africa. Di certo il Mondiale in Russia nel 2018 è stato il punto più alto e importante per l’ex Juventus, poiché la selezione africana non partecipava ai campionati del mondo dal 1998. Oggi Benatia gioca in Qatar, nell’Al-Duhail.