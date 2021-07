Ufficiale – Benfica, acquistato Joao Mario: l’annuncio con un video social

Il portoghese aveva salutato l'Inter nelle scorse ore con la rescissione del contratto

Ora è ufficiale, Joao Mario torna in Portogallo ma questa volta non con la maglia dello Sporting Lisbona, quella vestita nella passata stagione, ma lo fa con quella dei rivali del Benfica , sempre nella stessa città.

Dopo l'esperienza in prestito allo Sporting dell'anno scorso, con tanto di vittoria del campionato, il centrocampista si è accordato con le Aquile che, questa mattina, ne hanno ufficializzato l'acquisizione senza svelare però i dettagli del contratto.

Attraverso un video pubblicato dal profilo Twitter del Benfica, ecco le prime immagini di Joao Mario con la nuova divisa. Per la cronaca, zero incasso per l'Inter, che nella giornata di ieri aveva annunciato la risoluzione del contratto col giocatore. Anche se, ad onor di cronaca, i nerazzurri risparmieranno 3 milioni netti dell'ingaggio del portoghese.